Energia | al via a Bologna la prima comunità energetica

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Nascerà alache permette ai cittadini e alle circa 900 aziende del quartiere Pilastro-Roveri di usufruire di tariffe ridotte, grazie a una combinazione di fonti rinnovabili, generazione distribuita, stoccaggio die ottimizzazione dei consumi. Ispirata ai concetti di smart city e sostenibilità ambientale per contrastare la povertà, l’iniziativa rientra nel progetto GECO (Green Energy Community) promosso da AESS (Agenzia per l’e lo Sviluppo Sostenibile), in qualità di coordinatore, ENEA e Università di, con la partecipazione di CAAB/FICO e Agenzia locale di sviluppo Pilastro-Distretto Nord Est. Finanziato con 2,5 milioni di euro dal fondo europeo EIT Climate-KIC, il progetto GECO è collegato a Roveri Smart Village, un’iniziativa promossa da ENEA dal 2017 presso il distretto industriale bolognese delle Roveri e a cui ...

