Atletica | Davide Re | “Sono riuscito a fare quello che avevamo programmato Oggi era

Fonte : oasport

Re ha vinto in 45.08 la terza batteria dei 400 metri piani ai Mondiali diin corso a Doha, in Qatar: l'azzurro ha staccato in scioltezza il pass per le semifinali. L'atleta italiano a fine gara, conscio della bella prestazione ha rilasciato un'intervista in cui ha mostrato tutta la sua soddisfazione. Così l'azzurro ai microfoni RAI: "Per ora sono molto contento, non pensavo di riuscire a correre in 45.08 così. Entrato su rettilineo finale, per mantenere il secondo posto dovevo continuare a rimanere in spinta, io c'ero e mi sono infilato per la vittoria. Avrei comunque mantenuto la spinta per conservare il secondo posto, sonocheera importante, domani lo sarà di più".

