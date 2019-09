Verona | Alessio muore a 20 anni durante un’immersione | la tragedia davanti al padre e

Fonte : fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2019) Domenica tragica a Torri del Benaco, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Un giovane subacqueo,Confente, è morto mentre faceva un'immersione assieme al. La vittima aveva venti. Il corpo è stato recuperato da un sub, poi i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo purtroppo senza esito.

