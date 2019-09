NVIDIA SHIELD TV vicina alla presentazione | arriva la certificazione che lo conferma

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lanciata nel 2015 e aggiornata nel 2017 con un processore più potente, il Tegra X1, laTV nella sua prima incarnazione ha saputo affermarsi come uno dei migliori hub multimediali basati su Android TV. A giudicare dalle ultime indiscrezioni però la Casa di Santa Clara è pronta ad aggiornare il progetto, raddoppiando l’offerta. Sì perché la prossimaTV dovrebbere in due versioni, e se l’avvistamento di un modello certificato di recente dal Bluetooth SIG dovesse avere fondamenti reali – com’è probabile – non mancherebbe molto al suo debutto. La scoperta dei colleghi di mysmartprice.com all’interno del database di Bluetooth SIG (l’ente che sovrintende la tecnologia di trasmissione dei dati) menzionaAndroid TV Game Console, sgombrando il campo da un possibile abbandono della piattaforma di Google. Il ...

