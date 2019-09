Nota al Def: stop aggravio 23 mld Iva

"Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo evitare l'inasprimento della pressione fiscale". Così nelle premesse delladi aggiornamento del Def firmata dal ministro dell'Economia Gualtieri. "In questo primo esercizio, oltre ad evitare l'di 23 mld di Iva sui consumi e da ultimo sulla crescita e l' occupazione,si vuole iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro,rifinanziare investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all' istruzione prescolare".(Di lunedì 30 settembre 2019)