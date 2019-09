Milan | Repubblica | Arnault potrebbe portare l' ex Juventus Allegri in panchina

Repubblica : Louis Vuitton/Milan - si tratta. Elliott spinge lo stadio per rendere appetibile la vendita : E’ da due mesi che negli ambienti parigini della moda circola la voce che Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh–Louis Vuitton, voglia acquisire il Milan. La notizia è stata smentita dalla multinazionale, ma i Milanisti si aggrappano alla speranza, scrive Repubblica. Il club non centra la Champions da 6 anni e anche in questa stagione ha iniziato male, con 3 sconfitte in 5 giornate. Hanno fatto peggio solo Spal e Sampdoria. I tifosi ...

Repubblica : possibile cessione del Milan non appena si sbloccherà questione San Siro : Repubblica oggi riprende la notizia trapelata nuovamente ieri di un interessamento di Louis Vuitton per l’acquisto del Milan. La notizia, già smentita dai diretti interessati a luglio, sarebbe stata nuovamente smentita. Questo però non significa che il fondo Elliot disdegni l’idea di poter vendere la società, in fondo si tratta pur sempre di affari, e il Milan non è certo un capitale che frutta. Il fondo gestito dalla famiglia Singer ...