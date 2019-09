Migrante si spoglia davanti a una studentessa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Federico Garau Il richiedente asilo ha approfittato dell'assenza di altri passeggeri nello scompartimento in cui si trovava con la giovane per abbassare i pantaloni e masturbarsi dinanzi a lei: è stato arrestato all'arrivo in stazione Si abbassa i pantaloni sul treno ed inizia a masturbarsiad una giovane, per questo motivo un richiedente asilo di 21 anni è stato tratto in arresto a Carbonia. Lo squallido episodio si è verificato durante la giornata di ieri a bordo del convoglio in servizio lungo la tratta Villamassargia-Carbonia. Sono all'incirca le 13:45 quando lo straniero, personaggio tra l'altro ben noto alle forze dell'ordine, ha deciso di approfittare dell'assenza di altri passeggeri nella carrozza per mettere in atto i suoi propositi. Vittima delle attenzioni dell'extracomunitario, la giovane ha dovuto assistere, suo malgrado, allo spettacolo ...