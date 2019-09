Chiude Google Bulletin | app le notizie locali Da leggere e da scrivere

Il servizio Google Bulletin Chiude i battenti : Google Bulletin è un servizio annunciato all'inizio dello scorso anno dal colosso di Mountain View e che non è ancora uscito dalla fase pilota L'articolo Il servizio Google Bulletin chiude i battenti proviene da TuttoAndroid.

Google sta per Chiudere un pezzo di YouTube : dite addio all'interfaccia TV basata sul web : Il team di YouTube si prepara a chiudere l'interfaccia TV basata su Web: la Web App di Leanback, infatti, sta per unirsi al Google Graveyard. Ecco tutti i dettagli

Google Chiude Hire - la piattaforma che sfidava LinkedIn : (foto: Getty Images) Google annuncia la chiusura di un altro servizio dopo le recenti disattivazioni della piattaforma social Google+ e del servizio di posta InBox. Questa volta si tratta dell'app Google Hire, nata nel 2017 con l'intento di sfidare LinkedIn nei sistemi di gestione delle assunzioni e utilizzata prevalentemente da piccole e medie imprese che cercavano un aiuto nella fase di selezione del personale. "Nonostante il successo ottenuto ...

Google prepara un'altra lapide : un altro servizio Chiuderà l'1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità.

Google dà ascolto alle aziende : Hangouts Chiuderà i battenti non prima di giugno 2020 : Google fa un passo indietro: per gli utenti G Suite Hangouts chiuderà i battenti, con la transazione a Hangouts Chat e Meet, non prima di giugno 2020