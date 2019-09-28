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Traffico Roma del 28-09-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 28-09-2019 ore 08 | 30 NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ...

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Traffico Roma del 28-09-2019 ore 08:30 (Di sabato 28 settembre 2019) NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL Traffico SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI TRANSITO, DALLE 7 ALLE 12, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. LUNGO VIA XX SETTEMBRE, CHIUSA LA CORSIA LATERALE, TRA LA SALITA DI S. NICOLA DA TOLENTINO E VIA DELLE QUATTRO FONTANE, DALLE 7.00 ALLE 14.00 DI OGGI. IN ZONA ROCCA CENCIA, NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO AMA, QUESTA MATTINA AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE. SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE A PARTIRE DALLE 10.30. RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B, SARÀ INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO PRETORIO E ...
Fonte : romadailynews

twitterBenedettaPetru1 : @ElenaInvernizzi @SoniaLaVera Per ME una foto rubata a QUALCHE altra manifestazione......altrimenti ieri il traffic… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-09-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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