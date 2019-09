La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di revisione del processo

Omicidio Yara - revisione del processo rifiutata a Bossetti dalla Corte europea dei diritti : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha rifiutato la richiesta di revisione del processo a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'Omicidio di Yara Gambirasio. La sentenza è stata letta in tv durante la trasmissione Mediaset Quarto Grado, suscitando l'indignazione del legale del muratore di Mapello presente in studio: "Sono schifato: io non ho ancora comunicato nulla al mio assistito".Continua a leggere

Fca - Corte di giustizia Ue conferma decisione della Commissione europea : “Vantaggio fiscale indebito in Lussemburgo” : La Corte di giustizia dell’Ue ha dato ragione alla Commissione europea confermando la decisione sugli aiuti di Stato del Lussemburgo nel caso di Fiat-Chrysler Finance Europe, rigettando il ricorso dell’azienda. La decisione degli uffici dell’Antitrust europeo, guidati all’epoca dalla commissaria Margrethe Vestager, risale al 2015, un anno dopo le rivelazioni di LuxLeaks e a 16 mesi dall’apertura delle prime inchieste nel giugno 2014 sui ...

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della “Xylella fastidiosa” : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della Xylella fastidiosa, accogliendo un ricordo della Commissione Europea che accusava l’Italia di non avere fatto abbastanza per contenere la diffusione del batterio che da anni sta causando seri danni

Corte dei conti europea ottiene accesso a documenti Bce/Ssm su vigilanza banche : La Corte di conti europea ha ottenuto, come richiesto lo scorso gennaio, il “pieno accesso a tutti i documenti” della vigilanza bancaria esercitata dalla Bce necessari per il controllo sui conti pubblici . Il responsabile dell’SSM (Meccanismo unico di vigilanza o Single Supervisory Mechanism) Andrea Enria ha impostato la sua presidenza nel segno di una maggiore trasparenza e questo nuovo accordo Bce/Eca ne è la conferma. Non saranno comunque ...