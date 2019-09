Fabian Ruiz | il Barça fa sul serio e ADL pensa a un prolungamento

Sport : errore di Abidal farsi fotografare a Lecce - il Barcellona fa solo aumentare il prezzo di Fabian Ruiz : Il Barcellona continua a macinare errori, scrive oggi Sport La segreteria tecnica deve lavorare in silenzio e con discrezione. Deve essere prudente, avere tatto e moderazione. Il primo errore è stato commesso quando i blaugrana hanno inviato per ben due volte una delegazione a Parigi per trattare Neymar già sapendo che il club francese non era intenzionato a venderlo al Barcellona. Altro errore è quello fatto adesso da Abidal sulla questione ...

Gazzetta : contro il Brescia torna Fabian Ruiz - in attacco Milik e Lozano : Scelte obbligate per la difesa da schierare contro il Brescia, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti può affidarsi solo alla coppia Luperto-Manolas, anche se c’è Hysaj che potrebbe risultare un jolly. Appare invece scontato il ritorno di Fabian Ruiz a centrocampo che ha fatto sentire la sua mancanza. Turno di riposo per Insigne che non dovrebbe esserci tra gli 11 titolari del Napoli, spazio invece in attacco alla coppia ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz sa del Barcellona - ma resta concentrato sul Napoli : Il Mundo Deportivo ieri aveva scritto in prima pagina del forte interesse del Barcellona per Fabian Ruiz, oggi il quotidiano spagnolo insiste che anche Fabian ne è a conoscenza già dalla passata stagione prima del suo arrivo a Napoli. E adesso sa anche dell’aumentato interesse a seguito dello spionaggio del segretario del Barcellona Eric Abidal che lo ha seguito dalla tribuna durante la gara Lecce-Napoli Fabian sa di essere tra le ...

Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona - che guaio per il Napoli : "Accordo quasi fatto" : Fabian Ruiz torna nel mirino del Barcellona. Secondo il sito del quotidiano catalano, Mundo Deportivo, Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, lo scorso week-end ha seguito a Lecce la partita giocata dal centrocampista spagnolo del Napoli. Ruiz, sottolinea il quotidiano iberico, è stato dive

Napoli - il Barcellona piomba su Fabian Ruiz : gli azzurri tremano! : Fabian Ruiz Barcellona- Secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato e come riportato da “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Fabian Ruiz. Un assalto totale ed imminente, il quale potrebbe trovare conferme già dai prossimi mesi, ma poi concretizzarsi solamente a cavallo della prossima estate. Fabian Ruiz, dal […] L'articolo Napoli, il Barcellona piomba su Fabian Ruiz: gli ...

CorSport : Fabian Ruiz - giocatore universale grazie ad Ancelotti : Sul Corriere dello Sport l’elogio di Fabian Ruiz, giocatore diventato universale grazie ad Ancelotti. Costato 30 milioni, è un colpo straordinario messo a segno da Napoli, che adesso può schierarlo in qualsiasi posizione. Il mister gli cambia collocazione anche nella stessa partita e lui non delude mai. In Spagna lo avevano sotto al naso e invece lo hanno scoperto da quando indossa la maglia azzurra. Lo spagnolo è un’intuizione della premiata ...

CorSport : Napoli-Cagliari - torna Manolas. Ballottaggio Zielinski-Fabian Ruiz : Sarà la rifinitura di questa mattina a decretare la formazione che scenderà in campo oggi al San Paolo contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport prova a dare qualche anticipazione. Tra i pali ci sarà Meret. In difesa, è tempo per Koulibaly di concedersi un po’ di riposo dopo le cinque partite e i 450 minuti giocati tutti di un fiato. Del resto avrebbe già dovuto riposare a Lecce ma poi l’infortunio di Manolas ha rimescolato le carte. ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz desiderato dal Barcelona : De Laurentiis dice no : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz desiderato dal Barcelona: De Laurentiis dice no Calciomercato Napoli Fabian Ruiz| Eric Abidal, team manager del Barcellona, era presente domenica in tribuna per seguire Lecce-Napoli per questioni che riguardano il club salentino, ma non solo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti aggiunge che l’ex calciatore dei catalani ha seguito con molta attenzione i movimenti di Fabian Ruiz. Il profilo ...

Koulibaly e Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona - ma De Laurentiis non vuole rinunciare a nessuno : Eric Abidal, team manager del Barcellona, era presente in tribuna domenica a Lecce per questioni che riguardano il club pugliese. Ma secondo i quotidiani c’erano anche altre ragioni dietro la sua presenta. Abbiamo già scritto, come riportava il Mundo Deportivo, che il Barcellona non nasconde le sue attenzioni nei confronti di Fabian Ruiz. La Gazzetta infatti riporta L’ha seguito con attenzione riempiendosi gli occhi nel vederlo ...

Napoli - Ancelotti scherza su Fabian Ruiz : “il Barcellona sulla sue tracce? Non credo - è scarso…” : L’allenatore del Napoli ha chiuso con una battuta il possibile interessamento del Barcellona per Fabian Ruiz, in gol ieri nel match contro il Lecce La presenza al Via del Mare di Lecce di Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha scatenato ieri una ridda di voci su possibili interessamenti dei blaugrana per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in rete nel match con i salentini. Cafaro/LaPresse Indiscrezioni che Carlo Ancelotti ...

In tribuna a Lecce c’era Abidal (Barcellona) per Fabian Ruiz : Abidal, team manager del Barcellona, era oggi in tribuna a Lecce per visionare Fabian Ruiz calciatore che il Barça si è fatto sfuggire due anni fa. Come ha scritto qualche giorno fa il Mundo Deportivo. Fabian Ruiz è un talento del calcio spagnolo che la Spagna si è lasciato sfuggire. Non solo il Barcellona, anche il Real Madrid. Il Napoli è stato l’unico club che ha avuto il coraggio di sborsare trenta milioni per un centrocampista che ...

Live Lecce-Napoli 0-3 : Fabian Ruiz cala il tris : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

CorSport : Lecce-Napoli - si cambia. In campo Ospina e Malcuit. Riposano Koulibaly e Fabian Ruiz : Domenica il Napoli incontrerà il Lecce in trasferta e Carlo Ancelotti pensa alla formazione. Il mister vuole dare spazio a chi finora ne ha trovato poco in campionato e Champions. È pronto a mischiare le carte, scrive il Corriere dello Sport, e anche gli uomini. Ne cambierà diversi, per permettere a chi ha giocato di più di riposare. Anche perché mercoledì si tornerà in campo contro il Cagliari. E allora Koulibaly e Fabian Ruiz finiranno per ...

Calciomercato Napoli – Quante pretendenti per Fabian Ruiz : le big d’Europa tengono d’occhio il talento spagnolo : Qualità e quantità, fisico e personalità: Fabian Ruiz ha conquistato Napoli e nazionale spagnola. Ma non solo: il centrocampista partenopeo ha attirato su di sè le attenzioni delle big europee Nel giro di una stagione Fabian Ruiz si è imposto come uno dei giocatori più interessanti d’Europa. Il centrocampista spagnolo si è preso, piano piano, la mediana del Napoli e si è gudagnato il salto di categoria dall’U21 alla nazionale ...