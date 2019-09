X Factor 13 | il marito di Mara Maionchi | “Al pubblico di X Factor piace la qualunque

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Si è concluso il terzo e ultimo capitolo delle Audizioni della tredicesima edizione di “X”., Samuel, Malika e Sfera Ebbasta hanno concluso la prima parte del loro lavoro, adesso sarà la volta del Bootcamp e delle sedie su cui siederanno i fortunati, che avranno poi l’opportunità di accedere agli Home Visit, fino alla volata verso l’ultima fase: i Live. La terza puntata nel montaggio si è rivelata schizofrenica e frettolosa, quasi come se si volesse finire prima possibile e un po’ lo speravamo anche noi accadesse, perché tre show dedicati alle Audizioni rimangono troppi. Assegnate da Alessandro Cattelan le categorie ai giudici. Il conduttore, in veste di autore, per la prima volta ha scelto personalmente i gruppi da assegnare ai giudici: aandranno gli Over, a Samuel i Gruppi, gli Under Uomini a Malika mentre le Under Donne a Sfera ...

