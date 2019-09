Primo abboccamento Pd-M5s sulla giustizia Con un convitato di pietra ingombrante | Renzi

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Unpasso è stato compiuto. E' l’inizio di un percorso in cui le due parti registrano sì “un clima positivo, costruttivo”. Ma da qui a dire che, che fu un dossier che tanto divise i cinquestelle e la Lega di Salvini al punto da far durare un consiglio dei ministri quasi dieci ore, si sia trovata la quadra, ce ne passa. Certo è che alle 11 e 30 di questa mattina varcano l’ingresso di palazzo Chigi, i democrat Andrea Orlando e Andrea Giorgis, e il Guardasigilli Alfonso Bonafede. All'incontro partecipa anche il padrone di casa, il premier Giuseppe Conte che è conoscitore della materia, essendo non solo un avvocato, ma anche docente alla facoltà di Giurisprudenza.Eccoli allora seduti attorno allo stesso tavolo per discutere di processi più veloci ed efficienti e “per assicurare – ...

