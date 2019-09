Maserati | il futuro è elettrico

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) È tempo di evoluzione e diper, che ieri ha presentato il suo piano industriale per la produzione, l'elettrificazione e le tecnologie di guida autonoma. La prima notizia è l'apertura alle nuove tecnologie, inteso sia come modelli ibridi che 100% elettrici, che verranno prodotti a Modena, Cassino e Torino (Mirafiori e Grugliasco). Tutti i nuovi modellisaranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e saranno fedeli al 100% al DNA del marchio, unendo modalità di guida uniche, autonomia estesa e capacità di ricarica ultraveloce. Inoltre, tutte le nuove vetture del Tridente, compresi i modelli attuali, offriranno una gamma di capacità con guida autonoma; partendo da un livello 2 potenziato si raggiunge il livello 3 di guida autonoma. Questo è in grado di offrire una quasi completa indipendenza del veicolo, capace di mantenere la ...

LaStampa : La rivoluzione parte con GranCabrio e GranTurismo Cirio: scelte fondamentali per il futuro dell’automotive. - infoiteconomia : Maserati presenta il futuro, 2020 ricco di novità - SuperFede93 : @GiuseppeGp86g @AndreaCunctator Onestamente io a maranello non sono voluta andare.. fondentalmente a me interessava… -