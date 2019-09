Il premier Conte a La Piazza A breve la diretta su Affari

Giuseppe Conte - il premier visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. Poi la sfida de La Piazza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi venerdì 27 settembre prima di far tappa a La Piazza evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, ha visitato il presidio ospedaliero ad Alta specialità Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti, familiari, operatori sani

Il premier Conte a La Piazza La diretta su Affari dalle 19.15 : Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte fa il punto sui principali dossier sul tavolo e sulle questioni aperte di politica nazionale e internazionale intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, in occasione dell’edizione straordinaria de La Piazza Segui su Affaritaliani.it

Il premier Conte a La Piazza Segui la diretta su Affari dalle 19.15 : Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte fa il punto sui principali dossier sul tavolo e sulle questioni aperte di politica nazionale e internazionale intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, in occasione dell’edizione straordinaria de La Piazza Segui su Affaritaliani.it

Dazi : scende in piazza il popolo del parmigiano con il premier Conte : Per la prima volta il popolo del parmigiano Reggiano e del Grana Padano con mucche, caldaia e zangole al seguito scende in piazza alla vigilia dei risultati dell’arbitrato del Wto previsto il 30 settembre sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, a partire dai due formaggi italiani più esportati nel ...

Roma - daspato a vita il tifoso che ha insultato Juan Jesus : il premier Conte al fianco del club giallorosso : Il presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio parere sulla vicenda che ha coinvolto il giocatore della Roma Juan Jesus, vittima di insulti razzisti sui social La Roma ha preso provvedimenti contro lo pseudo tifoso che ieri, tramite social, ha insultato Juan Jesus per il suo colore della pelle. ALFREDO FALCONE/LaPresse Il club giallorosso infatti ha reso noto nella serata di ieri di aver segnalato l’account alla ...

Il premier Conte fa shopping - ecco cosa compra : Pomeriggio in famiglia per Giuseppe Conte che, accantonati per un attimo gli abiti da premier, veste quelli da papà per accompagnare a fare shopping il figlio Niccolò (11 anni), avuto dall’ex moglie Valentina Fico. Il settimanale “Chi” l’ha paparazzato in un negozio di articoli sportivi a Roma, impeccabile in giacca e cravatta anche nei momenti di relax in famiglia. La sera, invece, è tutta dedicata alla sua compagna ...

Sondaggi elettorali Piepoli : gradimento - il premier Conte davanti a tutti : Sondaggi elettorali Piepoli: gradimento, il premier Conte davanti a tutti Il gradimento del governo Conte bis sarebbe al 43% con un 50% di voti negativi secondo un Sondaggio dell’Istituto Piepoli per Povera Patria, talk show politico su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi. Sondaggi elettorali Piepoli: gradimento, Conte stacca gli altri leader politici La fiducia nell’esecutivo giallorosso è inversamente proporzionale a quella ...

La politica in Piazza a CeglieIl premier Conte ospite di Affari : La politica scende in Piazza. E dopo il successo della tre giorni di fine agosto, a La Piazza di Affaritaliani.it – il primo quotidiano digitale, arriva il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il premier farà il punto sui principali dossier sul tavolo e sulle questioni aperte di politica nazionale e internazionale intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, in ...

Governo Conte - Friedman ricorda previsione Annunziata : Renzi premier entro 6-12 mesi : Italia Viva è il soggetto politico che ha fatto il suo ingresso sulla scena nazionale dopo la scelta di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico. C'è attesa di capire quanto il partito appena fondato dall'ex Sindaco di Firenze valga sul piano del consenso in seno all'elettorato, ma c'è anche consapevolezza che ben prima si valuterà il suo peso in Parlamento. Non passerà molto tempo da ora in avanti affinché si arrivi a tirare le somme in ...

La politica in Piazza a CeglieIl premier Conte ospite di Affari : La politica scende in Piazza. E dopo il successo della tre giorni di fine agosto, a La Piazza di Affaritaliani.it – il primo quotidiano digitale, arriva il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il premier farà il punto sui principali dossier sul tavolo e sulle questioni aperte di politica nazionale e internazionale intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, in ...

Di Maio : “Io e Conte d’accordo su riduzione delle tasse”. Il premier : “Italia vuole la leadership nel mondo su Green new Deal” : “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Di Maio smentisce tensioni con Giuseppe Conte legate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Di Maio ha raggiunto Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre : Conte : “Evasori in carcere”. Dopo gli stop della Lega - il premier rilancia il cavallo di battaglia 5Stelle : La manovra “Manette ai grandi evasori”. Conte rilancia, il Pd freddo La linea – Sul palco della Cgil il premier ribadisce di voler inasprire le pene ai furbetti del fisco. Si del M5S. Scontro sulle soglie abbassate da Renzi di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ballusti. “Vedere il governo Di Maio-Travaglio che nega ai magistrati l’arresto di un presunto corrotto è cosa che ci ripaga di tante sofferenze. ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - è già resa dei conti sulle tasse : il grillino svela il bluff del premier : È già resa dei conti nel governo sulle tasse, con Luigi Di Maio che frena gli entusiasmo del premier Giuseppe Conte. Ospite a Lecce di Maurizio Landini nella festa della Cgil, Conte tira dritto sul Green New Deal, il piano per riconvertire l'industria in chiave sostenibile che si traduce in nuove ta

Lecce - il premier Conte incontra Landini e risponde alle domande dei lavoratori Diretta video : Il presidente del Consiglio al teatro Apollo per le Giornate del lavoro della Cgil, con il segretario generale del sindacato