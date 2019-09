Atletica | Filippo Tortu | “Io stesso sarò artefice del mio destino”

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : subito in gara Filippo Tortu. Epis e Dossena per la sorpresa nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 27 settembre si incomincia a Doha: caldo torrido nella capitale del Qatar con temperature oltre i 40 °C, previsti dei condizionatori nello Stadio mentre la maratona femminile scatterà alle ore 22.59 (le ...

Atletica - Filippo Tortu : “Con la staffetta 4×100 naturalmente puntiamo a raggiungere la finale” : Sta per alzarsi il sipario sui Mondiali di Atletica di Doha, in Qatar: grande attesa per i velocisti azzurri Filippo Tortu e Marcell Jacobs, che hanno parlato alla vigilia della rassegna iridata. Così Filippo Tortu all’ANSA: “Sto molto bene, sono contento di come arrivo qui a Doha. La stagione è stata lunga e complicata, soprattutto per l’infortunio di Stanford, sono già soddisfatto di essere tornato ma voglio concluderla al ...

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu e Marcell Jacobs - le frecce azzurre a caccia di una storica finale nei 100 metri : L’Italia può sognare in grande nella velocità ai Mondiali 2019 di Atletica leggera? Tutto dipenderà da Filippo Tortu e Marcell Jacobs che si cimenteranno sui 100 metri a Doha, sotto il caldo torrido della capitale del Qatar gli azzurri cercheranno una prestazione importante e proveranno a lottare per accedere alla finale della gara regina ma la missione si preannuncia estremamente complicata visto il parterre di lusso impegnato sulla ...

Atletica – Match Europa-USA : Davide Re terzo - bene anche Filippo Tortu : Atletica: Davide Re terzo nei 400 nel Match Europa-USA, bene anche Tortu,quarto nei 100 Davide Re chiude al terzo posto la sfida di Minsk contro gli Stati Uniti, indossando la maglia dell’Europa. Il primatista italiano dei 400 metri corre in 46.05 nel giro di pista, battuto soltanto dagli statunitensi Michael Cherry (45.13) e Wil London (45.39). Senza verve la prova del favorito della vigilia Nathan Strother (47.15, ottavo). Il 26enne ...

Atletica - Match Europa-USA : Filippo Tortu corre 10.29 sui 100 - quarto alle spalle degli americani : Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.29 in occasione del Match Europa-USA che si sta disputando allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia). Il nostro velocista ha dovuto fare i conti con un forte vento contrario (-1,1 m/s) e si è così dovuto accontentare del quarto posto risultando comunque il miglior esponente del Vecchio Continente alle spalle degli americani Mike Rodgers (10.20), Christopher Belcher (10.25) e Derek Kemp (10.28) nella gara ...

Atletica - Europa-USA : Filippo Tortu e Davide Re guidano il contingente italiano a Minsk : C’è grande attesa e curiosità intorno al match di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti che si terrà lunedì 9 settembre e martedì 10 settembre a Minsk (Bielorussia). Scenderanno in pista alcuni tra gli atleti più forti del pianeta. Saranno sei gli italiani in gara: Filippo Tortu, Davide Re, Fausto Desalu, Yeman Crippa, Luminosa Bogliolo e Ayomide Folorunso. I primi azzurri a scendere in pista saranno Tortu e Re, impegnati nel Day 1. ...

Atletica – Palio della Quercia : Filippo Tortu riparte da 10.21 nei 100 a Rovereto : Atletica: Tortu riparte da 10.21 controvento nei 100 di Rovereto al Palio della Quercia Gran serata a Rovereto per la 55esima edizione del Palio della Quercia. Filippo Tortu torna sui 100 metri dopo due mesi di assenza per infortunio e si impone su avversari di livello mondiale: il vento contrario (-1,5 m/s) non regala all’azzurro un crono migliore di 10.21, ma tra i battuti c’è il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.28), ...

Atletica - Filippo Tortu ritorna in gara : la grande serata di Rovereto - sfida a Sani Brown e Burrell sui 100 metri : Filippo Tortu è pronto per tornare in gara, l’appuntamento è per questa sera al Palio della Quercia che andrà in scena sulla nuova pista di Rovereto (in provincia di Trento). La 55esima edizione del tradizionale meeting organizzato da Carlo Giordani prevede la partecipazione del velocista azzurro a 58 giorni di distanza dall’infortunio muscolare rimediato a Stanford in occasione di una tappa dela Diamond League, il brianzolo correrà ...

Atletica – Meeting di Rovereto - Filippo Tortu pronto a tornare in pista : “è un nuovo esordio ed è sempre un’incognita” : Lo sprinter italiano torna a gareggiare a Rovereto sui 100 metri, nessun obiettivo ma solo tanta voglia di fare bene Lo definisce “un nuovo inizio”. La stagione di Filippo Tortu riparte dalla serata di Rovereto (Trento): domani, martedì 27 agosto, il primatista italiano dei 100 metri andrà sui blocchi del Palio della Quercia, sulla nuova pista dello stadio trentino che ospita la 55esima edizione del Meeting organizzato da Carlo ...

Atletica - Filippo Tortu al rientro : “Mi sembrano passati sei mesi da quando mi sono fatto male” : Filippo Tortu rientra in gara domani al Palio della Quercia, a distanza di due mesi dall’infortunio che ne ha condizionato la preparazione verso i Mondiali di Doha. A Rovereto il velocista italiano affronterà, tra gli altri, il nipponico Abdul Hakim Sani Brown e lo statunitense Cameron Burrell. Alla vigilia del Meeting, l’azzurro ha parlato al sito federale. Dopo 58 giorni finalmente il ritorno alle gare: “In realtà mi sembrano ...

Atletica – Palio Città della Quercia : Filippo Tortu a Rovereto nei 100 : Atletica: Filippo Tortu a Rovereto nei 100, sfida Sani Brown e Burrell Il Palio Città della Quercia di martedì 27 agosto sarà ancora una volta stellare, per una serata che come annunciato vedrà il rinnovato stadio Quercia di Rovereto ospitare il ritorno alle gare del primatista italiano dei 100 metri Filippo Tortu (Fiamme Gialle) che dopo un paio di mesi di stop è pronto per ripresentarsi sui blocchi di partenza a poco più di quattro ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara! 100 metri a Rovereto - il rientro dopo l’infortunio : mirino sui Mondiali : Filippo Tortu tornerà in gara al meeting di Rovereto in programma martedì 27 agosto. Il velocista era fermo dallo scorso 30 giugno quando accusò un problema muscolare durante la tappa di Stanford valida per la Diamond League che lo ha costretto a quasi due mesi lontano dalle competizioni. Il brianzolo, che ha ripreso gli allenamenti soltanto a fine luglio, si cimenterà sui 100 metri e cercherà di riprendere il filo di una stagione fino a questo ...

Atletica - Filippo Tortu torna in pista dopo due mesi : lo sprinter azzurro in gara nei 100 metri a Rovereto : Superato l’infortunio occorsogli a Stanford, l’azzurro è pronto a tornare in gara in occasione del meeting di Rovereto Filippo Tortu è pronto a tornare in gara. A quasi due mesi dall’ultima uscita agonistica, il primatista italiano ha in programma di rientrare sui 100 metri al meeting di Rovereto, martedì 27 agosto. dopo aver recuperato dall’infortunio, un problema muscolare rimediato il 30 giugno nella tappa americana della ...

Atletica : Filippo Tortu programma il suo rientro. Allenamenti in Sardegna per il velocista azzurro : Continua la fase di recupero di Filippo Tortu, fermo ormai da un mese dopo l’infortunio subito durante i 100 metri corsi a Stanford in Diamond League. La lesione al bicipite femorale sinistro non è stata di lieve entità come si pensava inizialmente, portando dunque ad allungarsi lo stop del velocista azzurro. Tramite il suo staff, Tortu ha comunque comunicato le fasi di recupero dall’infortunio. Così recita il comunicato: ...