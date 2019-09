Uccide la compagna | la chiude in un sacco a pelo in un bosco nel Comasco | arrestato a

Milano - delitto a Pozzo d'Adda : 46enne Uccide la compagna 26enne : Una terribile tragedia si è verificata a Pozzo d'Adda, in provincia di Milano, nella notte tra lunedì e martedì 24 settembre. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 46 anni, Carmelo Fiore, ha ucciso la sua compagna al culmine dell'ennesima lite tra i due. La vittima è Charlotte Yapi Akassi, una 26enne originaria della Costa d'Avorio. Al momento i carabinieri della stazione di Cassano d'Adda stanno cercando di ...

Enna - tenta di Uccidere la compagna a colpi di pistola : ricoverata in fin di vita : È ricoverata in condizioni gravissime la donna di quarant'anni ferita a colpi di pistola dal compagno Gaetano Giannotto nella loro abitazione di Villarosa (Enna). L'uomo è stato arrestato subito dopo il fatto mentre la vittima è stata trasportata in elicottero al vicino ospedale di Catania, dove ora è ricoverata in fin di vita.Continua a leggere

Trento - Uccide a botte la compagna in un parco - poi passa la notte abbracciato alla vittima : Il corpo, rinvenuto in mattina sopra il locale Sesto Grado, fra Nago e Torbole, riporterebbe tracce di tumefazioni. L'allarme dato dal compagno della vittima che avrebbe passato la notte abbracciato al cadavere.Continua a leggere

Ferrara - accecato dalla gelosia Uccide la compagna di 34 anni durante una lite in casa : Una donna di 34 anni è stata aggredita in casa, attorno alle 8.30 di stamani a Copparo in provincia di Ferrara, da un uomo più vecchio di lei, che l'avrebbe colpita alla testa con...