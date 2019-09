Francia | incendio in uno stabilimento chimico ad alto rischio a Rouen La procura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un grandeè scoppiato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un impiantoclassificato ad, in Normandia. Il rogo si è sviluppato in uno degli edifici dellodi Lubrizol, che produce additivi per lubrificanti. Il sito è classificato Seveso, vale a dire che è sotto sorveglianza a causa delle materie prime che utilizza. Un gran numero di Vigili del fuoco è subito arrivato sul posto per cercare di domare le fiamme, mentre sui social alcuni testimoni affermano di aver sentito delle esplosioni prima dello scoppio dell’. Le immagini mostrano un’enorme nuvola di fumo denso e nero e fiamme altissime. Intanto la prefettura di Seine-Maritime come misura precauzionale, ha deciso di limitare l’accesso della popolazione in un perimetro di 500 metri dall’impianto e la chiusura delle scuole di tutti livelli di, consigliando ...

