Fa finta di essere il gemello per stare con la cognata in intimità

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un uomo, poliziotto, ha finto diil fratelloperché si era invaghito della, appunto la moglie del fratello e volevacon lei. L’uomo, Jared Rohring, un agente di polizia di 25 anni che lavorava presso il dipartimento di Orange, nel Connecticut, è stato scoperto proprio dallache lo ha riconosciuto capendo le differenze con il marito ed è stato denunciato. Rohring è andato a casa dellae, facendodioil fratello, ha chiesto alladi vivere un po’ di. La donna sulle prime c’è stata ma poi si è accorta che non era il marito da un tatuaggio che non c’era. La donna a quel punto ha provato a mandarlo via ma lui ha insistito fino a violentarla. Lei lo ha denunciato.

RaffaCo54 : @matteosalvinimi Guarda che la lega e al governo da 25 anni,non fare finta di essere novello, che anche te sei in p… - misalvichipuo_ : Piuttosto che far finta di essere mie amiche, essere interessate alla mia vita e bla bla bla ma scriveteme na vorta… - dallaxsj : RT @SailorSnickers: Amici io tengo duro la vita è bella adesso vado a lavoro a far finta di essere felice perché altrimenti ai clienti non… -