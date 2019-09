Attenzione alle app che offrono un periodo di prova gratuito | alcune potrebbero

Allerta Meteo Estofex - primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo sull’Italia : Attenzione a nubifragi - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...

Attenzione! Prodotto ritirato : rischio salmonella. L’allerta del Ministero : Attenzione assoluta se avete acquistato delle cozze ultimamente. rischio microbiologico per Salmonella spp e intossicazione da istamina. Questo il motivo che ha portato oggi 18 settembre il Ministero della salute a diffondere due diversi avvisi di richiamo. Il primo riguarda un lotto di cozze della specialità “Muscolo Spezzino” per la presenza di Salmonella spp. Il Prodotto interessato è venduto in sacchetti di rete da circa 2 kg e confezioni ...

Monete da due euro - “Attenzione alle edizioni limitate : possono valere fino a 2000 euro” : Una moneta da due euro che ne vale però 2000. Se avete nel portafogli qualche moneta da due euro appunto, osservatela bene prima di spenderla per un caffè al bar o per un giornale. Sì, perché potrebbe appartenere ad un’edizione limitata coniata in occasione di omaggi o anniversari storici e il suo valore essere ben diverso da quello che pensiamo. A dirlo è il portale di numismatica Flooxer Now, che ha stilato la classifica delle Monete da ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione da stasera per temporali : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, per possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o forte temporale, lo stato di attenzione (da riconfigurare, ...

Malattie autoimmuni - Attenzione alle “relazioni pericolose” : chi soffre di una patologia tende a svilupparne un’altra : Negli ultimi anni, sempre più ricerche hanno evidenziato che i pazienti che soffrono di Malattie autoimmuni sono più esposti al rischio di svilupparne altre nel tempo rispetto alle persone sane. In particolar modo, psoriasi, spondiloartriti e malattia di Crohn sono presenti in associazione nel 25% dei pazienti. Anche se si tratta di patologie estremamente diverse tra loro, condividono gli stessi meccanismi immunitari e infiammatori di base e ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Avila-Toledo in DIRETTA : frazione da volata - ma Attenzione alle fughe bidone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della diciannovesima tappa – Il programma della diciannovesima tappa – La cronaca della diciottesima tappa – La classifica generale Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2019 da Ávila a Toledo. 165,2 chilometri che anticipano la resa dei conti che avverrà domani nell’ultimo ...

Italia presa di mira da malware e ransomware - Attenzione alle mail e ai programmi non aggiornati : L’Italia è ancora nell’occhio del ciclone dei cyber attacchi. Quanto ad attacchi da parte di malware e ransomware, il paese si classifica rispettivamente quarto e dodicesimo a livello mondiale. Il dato, che si legge nella relazione sulla sicurezza “Evasive Threats, Pervasive Effects” redatta da Trend Micro Research, si riferisce al primo semestre di quest’anno. Per certi versi la situazione è migliorata, nel senso ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Andrea Dovizioso contro Marquez per il bis - ma Attenzione alle Yamaha… : La Romagna si prepara al grande evento. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP è pronto ad alzare il suo sipario per un weekend che ci regalerà sicuramente grande spettacolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, la classe regina si sfiderà nel 13esimo appuntamento della stagione, per una tappa che racchiuderà in sé numerosi spunti di interesse. No, non stiamo parlando di discorsi inerenti il titolo ...

Oroscopo del weekend dal 13 al 15 settembre : Vergine - Attenzione alle parole di troppo : La prima settimana del mese di settembre è giunta al suo termine, lasciando spazio alla seconda ed a nuove previsioni per l'Oroscopo. Il weekend in arrivo sembra essere abbastanza positivo per la maggior parte dei segni zodiacali, molti dei quali hanno dovuto affrontare un periodo piuttosto movimentato nelle giornate precedenti. L'Ariete ha dovuto affrontare giornate pregne di stress, mentre Bilancia si è ritrovato costretto a stringere i denti ...

Tagadà - Tiziana Panella a Blogo : "Finiremo alle 17 e dedicheremo Attenzione anche al sociale. Diaco e Orsingher? Guai a chi me li tocca!" " : Tra i programmi del daytime da domani al primo giorno di scuola ci sarà anche Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, che per la sua quinta edizione si regala un'edizione rinnovata e una versione più lunga: il programma partirà alle 14.20 per concludersi alle 17 (prima terminava alle 16), andando quindi ad occupare buona parte del pomeriggio della rete di Cairo, finora una landa inesplorata se non con repliche di telefilm.Per ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione per forti temporali fino a domani : La parte meridionale di una vasta depressione presente sull’Europa settentrionale isola un vortice ciclonico sul mar Ligure e determina una fase di instabilità sul Veneto tra oggi e domani con varie precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. fino alle prime ore di sabato saranno probabili temporali localmente intensi sulla pianura centro meridionale, con accumuli localmente anche abbondanti su Rodigino e zone limitrofe ...

Allerta Meteo Veneto : stato di Attenzione nell’area del Polesine : Un fase di instabilità Meteorologica è attesa sul Veneto tra venerdì e sabato, con varie precipitazioni. In particolare tra le ore centrali di domani e la mattinata di sabato, sul rodigino e zone limitrofe saranno possibili temporali e rovesci, localmente anche forti, con accumuli di pioggia consistenti, specie ai confini con l’Emilia Romagna. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : Attenzione a grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Dopo essere stato concentrato solo al Sud negli ultimi giorni, il maltempo ora interesserà anche le regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per le Alpi meridionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per il Nord del Mar Nero principalmente per grandine grande o molto grande e forti raffiche di vento e in misura ...

Allerta farmaci : Attenzione ad un noto antidolorifico - causa ipoglicemia pericolosa anche per chi non soffre di diabete : Secondo uno studio condotto da un’equipe di ricercatori della Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences dell’Università della California di San Diego, i pazienti che assumono tramadolo sono a maggior rischio di sviluppare ipoglicemia o livelli di zuccheri nel sangue eccessivamente bassi. Il tramadolo, un analgesico oppiaceo debole sintetico ad azione centrale approvato nel 1995, ha gradualmente guadagnato un uso crescente in tutto ...