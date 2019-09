Schiaffi e calci contro un' operatrice che lo rimprovera | 13enne non è imputabile per la

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Per fortuna la donna, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, non ha riportato gravi ferite. Il responsabile, un, non èper la legge italiana Federico Garau  Luoghi: Agrigento

SiciliaTV : L’educatrice rimprovera e riprende il comportamento di un 14enne ospite di una comunità per minori difficili e lui,… - zlatickangelo : RT @TgrSardegna: ??Arrestato uomo di 48 anni di #Oristano per per violenza sessuale nei confronti della moglie e maltrattamenti alle figlie… - SiciliaTV : L’educatrice rimprovera e riprende il comportamento di un 14enne ospite di una comunità per minori difficili e lui,… -