Clima | Greenpeace | il rapporto IPCC “conferma gravi impatti anche sugli oceani”

Greenpeace in azione davanti al Ministero delle Politiche Agricole : “Siamo in emergenza Climatica” : Dalle 8 di questa mattina attivisti di Greenpeace sono in azione a Roma, di fronte al Ministero delle Politiche Agricole, dove hanno posizionato un gigantesco maiale che emette fumo dal naso per simboleggiare il contributo degli allevamenti intensivi alla formazione di gas serra, e rilascia un getto di acqua scura: i liquami, che inquinano suolo, acqua e aria. Mentre è in corso a Helsinki il Consiglio informale dei Ministri Ue dell’Agricoltura ...

Summit Onu sul Clima - Greenpeace : «I leader si presentino al vertice con piani concreti - l’Italia non si limiti ad annunci e promesse» : Greenpeace chiede ai leader riuniti lunedì prossimo a New York, per il Summit delle Nazioni Unite sul Clima, di presentare piani ambiziosi e concreti per contrastare l’emergenza Climatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per il Clima iniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro ...

Clima - classifica Greenpeace : “A Volkswagen primato negativo per quantità di emissioni” : Alla vigilia del Salone dell’Automobile di Francoforte, Greenpeace lancia oggi una classifica delle 12 principali compagnie automobilistiche del mondo in relazione al loro impatto sul Clima. Secondo quanto contenuto nel report “Scontro con il Clima: come l’industria automobilistica guida la crisi Climatica”, Volkswagen “è l’azienda che produce la maggior quantità di emissioni, seguita da Renault Nissan, Toyota, General Motors e ...

Clima : attivisti di Greenpeace fermati mentre bloccano un carico di carbone in Polonia [GALLERY] : La nave Rainbow Warrior di Greenpeace, ancorata nel porto di Danzica (Polonia), ha tentato ieri di impedire lo scarico di una spedizione di carbone importato dal Mozambico. Alcuni attivisti di Greenpeace sono stati fermati. Poco prima, a bordo di gommoni, gli attivisti avevano dipinto la scritta “Poland Beyond Coal 2030” sulla parte laterale della nave come parte di una protesta durante la quale gli attivisti mostravano anche altri striscioni ...