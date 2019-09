Su Pinterest i negozi aprono le loro vetrine per l’ecommerce

Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019) I commercianti potranno d’ora in poi sfruttareper mostrare ai clienti i cataloghi deiprodotti, permettendo l’acquisto direttamente dal portale.migliora il suo ramo ecommerce avviato a marzo 2019 grazie ai link all’acquisto dei prodotti ritratti nelle immagini. Ora in Italia, Francia, Spagna e Germania il portale metterà a disposizione degli utenti i cataloghi e gli annunci per fare shopping di alcuni partner selezionati. Queste aziende potranno quindi caricare l’intero catalogo sutrasformando i prodotti contenuti in esso in product pins, ovvero in immagini tramite le quali è possibile effettuare acquisti dei prodotti ritratti. Attualmente i partner che collaborano nell’iniziativa sono Leroy Merlin, ManoMano e Maison du Monde ma presto se ne aggiungeranno altri. “Grazie alla tendenza degli utenti dia cercare idee da provare e ...

