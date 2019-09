Quattro diabetici tipo 1 conquistano a nuoto lo Stretto di Messina

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Partito questa mattina da Torre del Faro (ME) e giunto dopo circa un’ora sulle coste della Calabria, un team di atleti tra cui 4di1 ha attraversato i 3,5 km dello, “armato” di muta e microinfusore “a prova di nuotata” YpsoPump®, domando le correnti e la glicemia. L’iniziativa, volta a sensibilizzare sull’importanza del binomio diabete e sport, è stata promossa da Sweet Team – sezione Friuli-Venezia Giulia di ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti), in collaborazione con ANIAD Nazionale e con il sostegno incondizionato di Ypsomed Italia. “ANIAD e le sue 11 sedi regionali sono nate per migliorare la qualità della vita delle persone diabetiche attraverso l’esercizio fisico”, dichiara Marcello Grussu, Presidente dell’Associazione Nazionale. “Dal 1991 portiamo avanti una battaglia culturale, anche con la testimonianza diretta dei nostri associati, ...