90 minuti al giorno con gli occhi sul display dello smartphone per gli italiani

In Italia 520 furti al giorno - uno ogni 3 minuti : Oltre 520 al giorno, uno ogni tre minuti. I furti nelle abitazioni creano paura e restano uno dei problemi della sicurezza nelle città Italiane. Eppure siamo un Paese blindato, che spende per "blindarsi" 5 miliardi di euro. È quanto emerge da uno ricerca della Cna. "Il merito del calo nel numero dei furti in abitazione denunciati è dovuto - spiega la ricerca - alle misure di prevenzione e di controllo messe in campo dalle Forze dell'ordine ...