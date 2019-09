“Partono dalla tassa sulle merendine e finiranno per colpire i patrimoni” | dice Tajani

Fonte : agi

(Di lunedì 23 settembre 2019)per. Ne è convinto Antonio, vicepresidente di Forza Italia, che in un'intervista al Corriere della Sera si chiede anche: “Se non c'è un'adeguata politica per la crescita, se non si creano benessere e ricchezza, dove li troveranno i soldi per impedire l'aumento dell'Iva se non dalle tasse?” E nel frattempo il ceto medio diventa “sempre più basso”. Piccoli e medi imprenditori, agricoltori, statali, pensionati sempre più “tarti”. Terminata la kermesse di Viterbo, dove è intervenuto anche Antonio Lopez, il segretario del Ppe,tira un po' le file del fine settimana politico di Forza Italia, una tre giorni per riflettere su identità e libertà, “che per noi è la chiave di tutto, la libertà che lega il nostro passato con il futuro di Forza Italia”, la stessa libertà “che ci chiede anche il ceto medio, ...

Nicole54509736 : RT @RadioSavana: #RadioSavana #ConteBis ha concesso ai trafficanti della #OceanViking il porto di #Messina (182). #Lampedusa è al collass… - rottwi59 : RT @RadioSavana: #RadioSavana #ConteBis ha concesso ai trafficanti della #OceanViking il porto di #Messina (182). #Lampedusa è al collass… - ferroice40 : RT @RadioSavana: #RadioSavana #ConteBis ha concesso ai trafficanti della #OceanViking il porto di #Messina (182). #Lampedusa è al collass… -