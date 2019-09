Nuovo Stadio San Siro | Milan e Inter sveleranno il 26 settembre i due progetti rimasti in

Fonte : sportfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) Presso il Politecnico dio-Bovisa, le due societài duein corsa per ildi Sanfanno sul serio e, il prossimo 26presso il Politecnico dio-Bovisa,i duein corsa per la costruzione di una San. Spada/LaPresse Questo il comunicato diramato nella giornata di oggi: ‘Il 26A.C.S.p.A. () e F.C.nazionaleo S.p.A. () presenteranno i concept design selezionati per il, insieme ai piani per un grande progetto di riqualificazione urbana della circostante area di San. L’evento segna l’avvio di un dialogo aperto con la Città, in linea con la forte volontà dei club di coinvolgere le comunità locali e i propri tifosi in questo progetto. Cittadini e fan potranno seguire in diretta l’evento di ...

CorSport : La foto del nuovo #SanSiro: così lo stadio ricorderà il Duomo ?? - Corriere : Budapest, guasto all’impianto audio del nuovo stadio: musica metal in loop per tutta la notte - CretellaRoberta : Nuovo stadio Inter e Milan, progetti svelati il 26/9: In corsa per impianto studi Populous e Manica+Sportium… -