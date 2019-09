In classe con Anna

Napoli - mamme contro la preside che vieta i panini in classe : "Pasto da casa? Meglio una mela o i cracker", è la posizione della dirigente della scuola Piscicelli che difende il regolamento. Ma i genitori vanno alla guerra delle merendine confezionate

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : via al warm-up della classe intermedia. Condizioni di umido : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP (9.40) E GARA (13.00) DEL GP Aragon MOTOGP CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: via al warm-up della classe intermedia! 9.57: Un po’ a sorpresa, dopo un fine settimana passato molto in ombra, il leader del mondiale Alex Marquez ha centrato la quarta pole position stagionale, firmando anche il nuovo record della pista grazie ad un T1 di assoluta eccellenza. 9.55: Buongiorno e ...

“Troppi stranieri - non c’è integrazione” : papà marocchino porta via il figlio da una classe con un solo italiano : In un mondo sempre più o bianco o nero e sempre meno propenso ad accettare le vie di mezzo, in un mondo che vede contrapposti razzisti da una parte e buonisti dall’altra, come si può collocare un papà marocchino che ritira il figlio da una scuola di Bologna perché ci sono venti stranieri e solo un italiano? Come si colloca quello stesso papà marocchino che lamenta la mancata integrazione e le inefficienze di un asilo che ha troppi iscritti ...

Scampia - il ragazzo con le treccine blu a scuola : "Le taglio - voglio tornare in classe" : La mamma e la nonna avevano prima discusso animatamente con la dirigente, poi il 12 ha deciso di parlare con la preside

Scuola - la linea dura della preside di Scampia : "Il 13enne con le treccine blu resterà fuori dalla classe" : La dirigente della Alpi-Levi: "Mi linciano sui social ma non cambio idea. Per ora, per lui, solo laboratori finché non toglierà le treccine"

Il ritorno a scuola è vicino e Trony prova a consolare con gli “Sconti di classe” : Trony lancia i nuovi "Sconti di classe", con offerte valide esclusivamente online riguardanti smartphone, tablet Android e non solo: ecco i migliori prodotti in promozione fino al 13 settembre. L'articolo Il ritorno a scuola è vicino e Trony prova a consolare con gli “Sconti di classe” proviene da TuttoAndroid.

Gruppi WhatsApp di classe: 10 consigli per sopravvivere: Gruppi di classe WhatsApp: come sopravvivere

La Ferrari presenta la 812 Gts - scoperta di classe con motore V12 : A 50 anni esatti dall'ultima spider con motore V12 anteriore la Ferrari presenta la nuova 812 GTS. L ultima era stata la 365 GTS4 del 1969, chiamata anche Daytona Spider. Da allora il motore V12 anteriore non era più stato usato per equipaggiare una "rossa" scoperta di serie, ma solo per alcune vetture in edizione speciale e serie limitata. La 812 GTS rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni ed esclusività; grazie agli ...

Un bimbo di 12 anni in accordo con genitori chiede e ottiene il permesso dai genitori di diventare una bambina - choc fra i compagni di classe : Una situazione incredibile quella nella quale si trova un bambino di soli 12 anni che ha chiesto quasi per gioco ai suoi genitori di diventare una bambina e ha ottenuto il permesso di farlo. Il bimbo che ha cambiato sesso si è presentato a scuola, nel sud della Gran Bretagna, anche con un nome diverso, ovviamente da bambina, suscitando l’ilarità e gli sfottò di tutti i suoi compagni di scuola. Gli insegnanti, per cercare di calmare la ...

Riconosce bullo a una riunione di ex compagni di classe 50 anni dopo e gli spara per vendicarsi : Il 69enne ha affrontato l'ex compagno e coetaneo accusandolo di averlo tormentato in gioventù e pretendendo le scuse durante una riunione di ex compagni di classe. Quando l'altro ha detto che non ricordava nulla di tutto quello e che non intendeva chiedere scusa, gli ha sparato uccidendolo. Probabilmente le angherie subite da piccolo da parte dei bulli lo hanno segnato per tutta la vita ma nessuno si aspettava che oltre cinquanta anni dopo, a ...

Una maschera che indossava se stesso con classe - : Daniele Abbiati Con quella faccia, poteva dire (e fare) ciò che voleva. Che avesse a fianco un monumento come Totò o una monumentale bella femmina come Tiziana Pini, il re dei trasformisti Alberto Sordi o il reuccio dei caratteristi Nik Novecento. Bastava far presenza, a Carlo Delle Piane, per dare spettacolo. La sua faccia lo era già da sola, uno spettacolo: occhioni sgranati e pungenti, da camaleonte, naso da pugile, rotto a tutte ...

Gira il mondo viaggiando sempre in prima classe con voli extralusso ma spende solo 270 euro con un stratagemma accettato dalle compagnie aeree : Un ragazzo, Sam Huang è riuscito a Girare il mondo spendendo solo 270 euro e prendendo sempre aerei di compagnie extralusso e viaggiando sempre in prima classe. Nonostante l’assurdità della vicenda, la prima cosa che vogliamo sottolineare è che il ragazzo ha sempre fatto tutto secondo la legge e mai ha, neppure sfiorato, l’illegalità. E allora come ha fatto? In realtà lui non lo svela ma si tratta di Sam Huang, un giovane uomo che di ...

“Suso è un fuoriclasse”. Il tecnico Giampaolo convince il Milan a tenere l’attaccante : Si lavora al rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio da 2 a 4 milioni di euro. Intanto Ismael Bennacer muove i primi passi con la maglia rossonera dopo il trionfo in coppa d’Africa

Cobolli Gigli : “La Juve senza classe e riconoscenza verso Marotta - Dybala e Mandzukic” : Nel corso dell’intervento a Radio Kiss Kiss, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del divieto inizialmente posto dalla Juve ai nati in Campania per Juve-Napoli ma anche più in generale del club bianconero. In particolare si è soffermato su una caduta di stile da parte della Juventus: “Ho notato una mancanza di classe e riconoscenza da parte della Juventus. Per esempio Marotta è stato allontanato in maniera piuttosto fredda. Si è detto ...