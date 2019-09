Elodie e la Venier mandano un messaggio ad Emma Marrone | ' Siamo con te'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ieri, domenica 22 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Tra le risate e i momenti divertenti, però, si è dato spazio anche ad una tematica alquanto delicata che ha commosso tutti i presenti in studio e il pubblico da casa. La conduttrice Mara, infatti, ha ospitatoDi Patrizi e le due donne hanno voluto mandare un bellissimo. L'artista salentina, purtroppo, è stata costretta ad annunciare la sua pausa dalla musica a causa di alcuni problemi di salute. La donna ha provato a non generare allarmismi, spiegando di essere convinta che tutto andrà bene. A ogni modo, considerando i suoi precedenti, i numerosi fan non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi. Tra i vari personaggi famosi che hanno deciso di spendere qualche parola per lei, si è distinto anche il supporto della sua collegae della conduttrice Mara ...

