Clima | Conte | “Determinazione a investire anche con meccanismi incentivanti per le

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Riferendosi alle questioni ambientali etiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha dichiarato che “nell’Unione Europea sta maturando un atteggiamento diverso, nei primi consigli c’era un atteggiamento piu’ resistente. Ora la Germania ha annunciato una svolta, noi abbiamo un primato sulle energie rinnovabili e abbiamo annunciato un Green New Deal. C’e’ la determinazione aconper le aziende che dimostreranno di orientare il paese verso un atteggiamento di maggior rispetto delle biodiversita’, attenzione ai cambiamentitici, economia circolare. Questo si trasformera’ in vantaggi per chi fara’ proprie queste prassi rispetto a chi rimarra’ indietro“, ha spiegato il premier intervenendo alle giornate del lavoro a Lecce. “Nel marzo scorso, con il ministro ...

petergomezblog : Gualtieri: “Ue disponibile a favorire investimenti legati al clima”. Conte da Bari: “Chiederemo che siano esclusi d… - Albertodc205 : RT @duppli: A Milano c’è lo stesso clima pre derby che c’era a marzo: con gli icardiani pronti a tifare e a gioire per il Milan. Tutto leg… - Naty72103190 : @GiorgiaMeloni @atreju2019 Io non ho trovato per nulla idoneo l’invito di Conte... con quello che ha fatto, in ques… -