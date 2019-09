Carcere San Gimignano | ipotesi reato di tortura | sospesi 4 agenti

San Gimignano - pestaggio in Carcere : inchiesta su 15 agenti : "Sospensione immediata" per i quattro poliziotti penitenziari interdetti dall'autorità giudiziaria e "doverose valutazioni disciplinari" per i 15 che hanno ricevuto un avviso di garanzia. È questa la decisione del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) informato dalla procura di Siena che indaga, come riporta La Repubblica, su un pestaggio ai danni di un uomo di origini tunisine avvenuto nel carcere di San ...

Quattro agenti del Carcere di San Gimignano (Siena) sono stati sospesi con l’accusa di torturare i detenuti : Quattro agenti penitenziari del carcere di San Gimignano (Siena) sono stati immediatamente sospesi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) con l’accusa di aver torturato alcuni detenuti. Repubblica scrive che è la prima volta che il reato di tortura viene contestato a pubblici ufficiali.

Fabrizio Corona provato in Carcere : ecco i primi scatti da San Vittore (FOTO) : A mostrare le immagini è Barbara d'Urso a 'Live', nella puntata in onda domenica 22 settembre 2019. ecco alcune...

Calcio pirata - cosa rischia chi aveva il “pezzotto”? Carcere e multe pesanti in arrivo. La Lega : “Andremo fino in fondo” : Mercoledì mattina è partita una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza e da diverse polizie giudiziarie europee, la ribattezzata operazione “Eclissi” contro la pirateria. I risultati sono stati importanti e di assoluto rilievo visto che è stato smantellato un circuito clandestino attivo dal 2015 e che poteva vantare addirittura 5 milioni di utenti in tutta Italia (si parla di 50 milioni in tutto il mondo): numeri enormi ...

Alex Sandro senza filtri : “da piccolo i miei amici persi fra Carcere e droga. Ora mi pento di spendere 400€. Torino? Noiosa” : Alex Sandro si racconta al di fuori della sfera calcistica: dal passato difficile in Brasile al rapporto conflittuale con i soldi, passando per la vita nella ‘noiosa’ Torino Nel corso della pausa per nazionali, Alex Sandro ha rilasciato un’interessante intervista a Raiam Santos. Il calciatore brasiliano ha analizato diversi aspetti della sua vita che vanno oltre il calcio, raccontando ad esempio alcuni dettagli sul suo ...

Evade dal Carcere di Poggioreale usando le lenzuola - non accadeva da 100 anni : Nella mattina del 25 agosto è evaso dal carcere di Poggioreale un detenuto di trentadue anni ritenuto molto pericoloso dalla Questura. Le forze di polizia coordinate dalla Procura della Repubblica lo stanno cercando. Il nome del fuggitivo è Robert Lisowski ed è stato arrestato il 5 dicembre 2008 per l'omicidio di Iurii Busuiok, un muratore incensurato di trentasei anni, di origine ucraina. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato la sera del 1° ...

Napoli - detenuto per omicidio evade dal Carcere di Poggioreale usando una corda di lenzuola : è la prima volta che accade in 100 anni : Si è calato al di là del muro di cinta del carcere di Poggioreale utilizzando una lunga fune Robert Lisowski, il detenuto 32enne di origini polacche evaso oggi dalla casa circondariale di Napoli. Lisowski è riuscito a superare il muro perimetrale del carcere dal lato di via Francesco Lauria, quello cioè che affaccia sul Centro direzionale. Sono in corso ricerche a tappeto da parte di tutte le forze di polizia, coordinate dalla Procura. Lisowski ...

Detenuti nordafricani ubriachi scatenano rivolta in Carcere a Sanremo : Fabrizio Tenerelli Per circa tre ore i Detenuti, che si erano ubriacati con l'alcol ottenuto dalla macerazione della frutta, si sono abbandonati a urla, schiamazzi e al lancio di bottigliette incendiarie. La polizia penitenziaria è dovuta intervenire in forze per sedare la rivolta Hanno montato una rivolta in carcere a Sanremo, sperando di trascinare tutti gli altri Detenuti, in una notte di protesta, all’insegna di urla e ...

Due sposini di mattina si sposano e la sera svaligiano la chiesa dove avevano celebrato le nozze - poi passano la luna di miele in Carcere : Una coppia di giovani sposi ha deciso di compiere un incredibile gesto. Prima si sono sposati in una chiesa molto carina del Tennessee poi la sera stessa del loro matrimonio hanno deciso di svuotarne le casse. I due sposi Briand Dykes e Mindy McGheee hanno convogliato a nozze nella Cappella di un affollatissimo centro turistico del Tennesse. Per la sera avevano prenotato una piccolina villa del centro turistico per trascorrere il loro ...

Pedofilia - respinto l’appello del cardinale Pell : “Sconterà la pena di 6 anni in Carcere”. Santa Sede : “Può ricorrere all’Alta Corte” : George Pell resta in carcere. È stato respinto il ricorso in apPello del cardinale australiano contro la sentenza di condanna unanime per abusi sessuali su minori, emessa lo scorso dicembre dal tribunale dello stato australiano di Victoria. L’ex ministro delle finanze dello Stato Vaticano “continuerà a scontare la sua pena di 6 anni in prigione“, come ha dichiarato il giudice capo della Corte suprema, Anne Ferguson. ...