Umbria | c' è il via libera degli iscritti M5s all' accordo col Pd | Inizia nuova

Aeronautica : al via in Umbria l’esercitazione internazionale di soccorso aereo : Ha preso il via oggi, lunedì 9 settembre, e proseguirà fino a venerdì 13 settembre, nella provincia di Perugia (Umbria), la dodicesima edizione dell’esercitazione “Grifone”, il più importante e complesso evento addestrativo dell’Aeronautica Militare nel campo della ricerca e soccorso aereo, organizzato e condotto in collaborazione con il Corpo Nazionale di soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). A questa edizione, che si svolge ...

Via libera del Senato all’assegnazione del seggio siciliano a Umbria : senatori M5S aumentano a 107 : Un seggio in Senato della regione Sicilia passerà all'Umbria. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti votato a favore delle conclusioni della Giunta sul seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al Movimento Cinque Stelle, ma che, non essendoci abbastanza candidati pentastellati in quella regione, è stato assegnato al primo fra i non eletti del M5S che avevano corso in Umbria.Continua a leggere