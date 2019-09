Sarri e i gol subiti | ' Per migliorare bisogna passare a uomo ed essere più aggressivi'

Moto2 - Risultato FP2 GP Aragon 2019 : Marini e BaldasSarri regolano tutti ma Fernandez resta il più veloce nel combinato : Un’importante seconda sessione di prove libere si è appena conclusa sul tracciato di Alcañiz, dove si sta svolgendo il fine settimana del GP di Aragon 2019 di Moto2. La criticità del turno è stata resa evidente dalle previsioni meteo che promettono pioggia per domani mattina in Spagna, quindi i piloti che oggi non sono risuciti ad entrare nei primi quattordici potrebbero non avere più chance di rientrare nella Q2. I tempi di queste FP2 ...

Sarri : «In casa dell’Atletico la Juve non segnava da tanto tempo. Spiace per i gol subiti» : Sarri a Sky Sport al termine di Atletico Madrid-Juventus finita 2-2. La Juventus stava vincendo 2-0. «Stasera aspetto positivo è che è stata una partita vera, siamo cresciuti molto rispetto a Firenze, su un campo difficile. L’aspetto negativo è che avevamo la sensazione di avere la partita in mano. La Juventus non segnava in questo stadio da tante partite, abbiamo sfiorato il 3-1 e poi anche il 3-2». «Spiace perché abbiamo preso gol in ...

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA ATLETICO JUVENTUS?/ Tegola per Sarri : si scalda Dybala : Gonzalo HIGUAIN in dubbio per ATLETICO Madrid-Juventus dopo botta alla coscia destra: allarme infortuni per la Champions, Douglas Costa ko. Pjanic..

Juventus - infortunio Higuain : altra tegola per Sarri - i tempi di recupero : infortunio Higuain- Piove sul bagnato in casa Juventus. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria juventina, mister Sarri potrebbe fare a meno di Higuain in vista del match di mercoledì serà contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema al muscolo della coscia e la sua partecipazione all’esordio stagione in Champions League resta […] More

Juventus - novità per Sarri : il tecnico bianconero sarà regolarmente in conferenza stampa : Maurizio Sarri è pronto a debuttare sulla panchina della Juventus sabato al ‘Franchi’ nel match contro la Fiorentina. L’ex allenatore del Napoli, costretto a saltare le prime due giornate a causa di una polmonite, sarà regolarmente presente domani alle 12.30 nella consueta conferenza stampa della vigilia. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

Tuttosport : Ronaldo - Sarri e la promessa di fargli battere il record di gol : CR7 crede nella promessa di Maurizio Sarri di fargli battere il record di gol «Voglio farti segnare più di quaranta gol in questa stagione» aveva detto il tecnico al suo arrivo sula panchina bianconera e del resto, come riporta Tuttosport, il primo ad esultare per la scelta del toscano è stato proprio Ronaldo Quando il nome del tecnico è spuntato per il dopo Allegri, CR7 ha espresso tutta la sua soddisfazione: allenatore offensivo e, ...

La scomessa di Sarri su Ronaldo : 'Voglio farti segnare 40 gol' : Con l’esonero di Massimiliano Allegri e l’ingaggio di Maurizio Sarri, la Juventus ha voluto dare uno scossone al gruppo, ormai abitudinario. Il lavoro dell’ex Napoli e Chelsea, solo dopo due giornate di A, sta cominciando a dare i suoi frutti, di fatti alcuni giocatori sembrano rivitalizzati. Fin dalla conferenza d’investitura il tecnico di Valdarno ha indicato le pedine sulle quali sarebbe stato imperniato il suo progetto e tra questi ha citato ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “Sarri non contento dei 7 gol - avrebbe preferito il 4-0” : Juventus-Napoli è finita 4-3. Una partita pazzesca, infinita, piena di colpi di scena. Come quello finale, che ha visto i bianconeri esultare per una sciagurata autorete di Koulibaly. Proprio lui che due anni fa usciva dallo Stadium da eroe. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole di Martusciello, che anche quest’oggi ha sostituito Maurizio Sarri in panchina. “Sarri non era assolutamente contento dei 7 gol, avrebbe ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “il decorso di Sarri procede bene. Dybala? Ci sono le regole e vanno rispettate” : Il vice di Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Napoli, soffermandosi anche su Paulo Dybala Non è ancora certo se Maurizio Sarri riuscirà a sedersi in panchina o meno domani all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronterà il Napoli nella prima partita casalinga di questa Serie A. Lapresse Il vice allenatore dei bianconeri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani, ...

Video/ Juventus Team K League - risultato 3-3 - - gol e highlights : Pereira salva Sarri! : Diretta Juventus Team K-League risultato 3-3: Osmar segna, Muratore riapre, Cesinha e Taggart per il tris, Matuidi e Pereira rimontano. Streaming Video tv.