Moto3 – Canet in pole position ad Aragon | Vietti miglior italiano

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale - Dalla Porta e Arbolino sfidano Canet : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Programma di giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019, quattordicesima prova stagionale del Mondiale Moto3. Si comincia a fare davvero sul serio al MotorLand in un sabato riservato all’ultima sessione di prove libere e alle prove ufficiali che si dovrebbero disputare in ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : prove libere - riparte il duello Dalla Porta-Canet - Arbolino pronto a inserirsi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round stagionale del Mondiale Moto3. Cinque giorni dopo il successo di Tatsuki Suzuki in quel di Misano si torna in pista al MotorLand di Aragon per l’ultimo capitolo della lunga estate europea prima di volare in Asia. ...

Moto3 - GP Aragon 2019 : Dalla Porta vuol allungare nel Mondiale - Arbolino e Canet i rivali : Neanche il tempo di respirare per il Circus del MotoMondiale: dopo l’appuntamento a Misano (Italia), è la volta di Aragon (Spagna). Il round n. 14 si presenta pieno di insidie: un circuito difficile e tecnico quello che i piloti dovranno affrontare, nel quale tratti veloci e più guidati dovranno essere assecondati e interpretati nel migliore dei modi. Non è certo esagerato affermare che una fetta di titolo iridato sarà in palio ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Lorenzo Dalla Porta allunga su Aron Canet : La Classifica del Mondiale Moto3 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede allungare in testa l’italiano Lorenzo Dalla Porta, che approfitta del ritiro per problemi tecnici dell’iberico Aron Canet per guadagnare qualche punto e Portarsi a +22. Si avvicina l’altro azzurro Tony Arbolino, terzo a quota 149, a -8 da Canet, che resta secondo, mentre c’è la caduta con sospetta frattura della clavicola per Niccolò ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : Lorenzo Dalla Porta - caduta che non ci voleva in qualifica. Servirà la rimonta in ottica Mondiale - Canet spaventa : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3 hanno riPortato il sorriso in casa Sic58, il team manager Paolo Simoncelli ha potuto emozionarsi vedendo il suo storico pilota giapponese Tatsuki Suzuki centrare la prima pole position della sua carriera proprio sul tracciato intitolato alla memoria del figlio Marco. La battaglia per il titolo Mondiale però si fa sempre più calda e serrata. Durante il Q2, subito dopo ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : Lorenzo Dalla Porta - caduta che non ci voleva in qualifica. Servirà la rimonta in ottica Mondiale - Canet spaventa : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3 hanno riPortato il sorriso in casa Sic58, il team manager Paolo Simoncelli ha potuto emozionarsi vedendo il suo storico pilota giapponese Tatsuki Suzuki centrare la prima pole position della sua carriera proprio sul tracciato intitolato alla memoria del figlio Marco. La battaglia per il titolo Mondiale però si fa sempre più calda e serrata. Durante il Q2, subito dopo ...

Moto3 - Risultato FP3 GP San Marino 2019 : Gabriel Rodrigo vola nel time-attack - fuori dal Q2 Canet - Antonelli e Suzuki : Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. L’argentino del Team Kömmerling Gresini Moto3 è stato un fulmine nell’ultimo run del turno, quello riservato al time-attack con gomme morbide nuove in cui ha stampato un fenomenale 1’42″127 senza sfruttare la scia di un altro pilota ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : risultato prove libere 2. Arenas si ripete - Arbolino 3° - Dalla Porta 6°. Canet attardato : Albert Arenas ha sorpreso tutti anche nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si corre a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il centauro del Team Angel Nieto, capace di sfrecciare anche nella FP1 della mattina in sella alla KTM, ha stampato il miglior tempo in 1:43.017 ed è così riuscito a beffare tutta la concorrenza in maniera inattesa, visto che in questa stagione ha collezionato soltanto ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2019 dopo il GP di Gran Bretagna : Dalla Porta allunga in testa - +14 su Canet e +38 su Arbolino : Lorenzo Dalla Porta ha allungato in testa alla Classifica generale del Mondiale Moto3 2019 al termine del GP di Gran Bretagna che si è corso a Silverstone. Il centauro del Team Leopard, grazie al terzo posto ottenuto nella 12esima tappa del campionato, vanta ora 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto e si è dovuto accontentare della tredicesima tappa ma è in corsa anche Tony Arbolino che si trova a 38 punti da 22enne toscano. Di ...

Moto3 – Lotta fra italiani a Silverstone - ma la spunta Ramirez : Canet cade - poi rimonta e chiude 13° : Marcos Ramirez si prende la vittoria nel Gp di Silverstone di Moto3: il pilota del Team Leopard supera nel finale Dalla Porta e Arbolino. Menzione speciale per Canet che cade nelle fasi iniziali, poi rimonta e chiude 13° Sembrava dovesse essere una Lotta tutta italiana per la prima posizione di Silverstone, ma nel finale Marcos Ramirez ha piazzato il doppio sorpasso che sa di beffa. Il giovane pilota spagnolo ha trionfato nella gara di ...

Moto3 - Risultato warm-up GP Gran Bretagna 2019 : Canet risorge e guida il gruppo - Arbolino ancora competitivo : Il warm-up che precede il GP di Gran Bretagna 2019 di Moto3 si è disputato in condizioni meteorologiche davvero perfette di sole e cielo terso e ha visto lo spagnolo della KTM Aron Canet risorgere da un fine settimana iniziato con qualche balbettamento e ricandidarsi da assoluto protagonista per la corsa. Il diciannovenne di Corbera ha messo tutti alle spalle con il tempo di 2:12.399, oltre due decimi più veloce di quanto ottenuto ieri in ...

LIVE Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Sfida stellare tra Dalla Porta e Canet : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche – Classifica del Mondiale – Programma della giornata CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL warm-up E DELLA gara DEL GP Gran Bretagna 2019 MOTOGP ALLE 10.30 E 14.00 Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE della domenica di gara del GP di Gran Bretagna 2019 di Moto3 che inizierà alle ore 10:00 italiane con il warm-up ...

VIDEO Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Arbolino e Dalla Porta fanno sognare l’Italia - in difficoltà Canet : Trionfo italiano nelle qualifiche di Moto3 del GP di Gran Bretagna 2019, il lombardo della VNE Snipers Tony Arbolino è riuscito a centrare la terza pole position stagionale in 2:11.631 che vale anche come nuovo record della pista, mettendosi alle spalle il leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta di 79 millesimi. Prosegue la festa anche Niccolò Antonelli (Sic58) quinto nonostante una scivolata sul finale ma i tre azzurri potranno provare a ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : Dalla Porta e Canet si marcano stretti - Arbolino prova a ridurre il buco in classifica : Il Motomondiale si avvicina al GP della Gran Bretagna 2019, dodicesimo appuntamento stagionale, che vedrà i migliori giovani piloti arrembanti della Moto3 tornare a battagliare sul circuito di Silverstone; la scorsa stagione un forte maltempo si abbattè sul tracciato inglese durante il weekend di gare, la pioggia non permise di correre in sicurezza e costrinse la direzione di gara a prendere la drastica decisione di annullare ...