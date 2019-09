Juventus i convocati di Sarri per il match contro l’Hellas Verona

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) La lista deidiLa lista deidi Maurizioper la sfida dellal’Hellas. Out Mandzukic. Di seguito la lista: 1 Szczesny 4 De Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 23 Emre Can 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: FOTO – Insigne: “Un grande onore essere tra voi…”. Guardate con chi era ieri sera! Del Genio: “Il Lecce lotterà per la salvezza, solo in un modo si vedrà la differenza di valore col Napoli” Auriemma svela: “Colloquio Mertens-Ancelotti: vi dico cosa chiederà l’azzurro!” PRIMAVERA – Tutti i gol di Bologna-Napoli NAPOLI, i: rientra Milik! Manolas, Allan e Younes out! ELMAS, le cifre ...

JuventusFCYouth : La #Primavera è pronta per l'inizio della @UEFAYouthLeague ! Ecco i convocati di Mister Zauli per #AtletiJuve!… - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati di Mister #Pecchia per #ArezzoJuve! - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveProPatria ?? -