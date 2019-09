Cucchi vittima di pestaggio degno di teppisti da stadio

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Tiziana Paolocci Secondo il pm Musarò furono le botte dei carabinieri e la caduta a provocare la morte del geometra romano Fu ila provocare la caduta di Stefano, la frattura di due vertebre e la sua morte. Ieri lo ha ribadito con forza, nell'aula bunker di Rebibbia, il pm Giovanni Musarò durante la requisitoria per il processo a 5 carabinieri, accusati a vario titolo di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia per il caso del geometra romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo al Pertini di Roma. Davanti al Procuratore facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, Musarò ha parlato di «processo kafkiano» riferendosi al primo, che ha visto imputati i medici dell'ospedale Sandro Pertini e, per il, tre agenti penitenziari poi assolti. «Tutto quel processo con imputati messi a posto dei testimoni, catetere ...

