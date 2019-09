Cinghiali | in Lombardia quest’anno 2 456 abbattimenti

Animali : in Lombardia quest’anno abbattuti 2.456 Cinghiali : In Lombardia quest’anno sono stati abbattuti 2.456 cinghiali, il doppio rispetto al 2018. I dati sono stati comunicati dall’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi. “Sono stati abbattuti nel 2019 in Lombardia – ha detto Rolfi – 2.456 cinghiali: 788 con i piani di controllo attuati dalle Polizie provinciali e 1.668 in tre mesi grazie alla caccia di selezione introdotta dalla Regione ...