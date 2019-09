Salvini | «Il presidente del 2029 lo eleggerà direttamente il popolo Un pezzo di Rai va

Sfida tv Renzi-Salvini da Vespa - l’ex presidente del Consiglio : “Sarà divertente” : Duello tv a 'Porta a Porta' da Bruno Vespa tra Renzi e Salvini, previsto per metà ottobre. La Sfida è stata ufficializzata dalla enews di Renzi, fondatore di Italia Viva: "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente".Continua a leggere

Da ‘Conte-Monti’ all”uomo che sussurrava a Merkel’ : tutti gli attacchi di Salvini al presidente del Consiglio : Un solo obiettivo. Attaccare Giuseppe Conte a più riprese. Matteo Salvini, durante il suo intervento in Aula al Senato per la fiducia al governo ha prima bollato come “Conte-Monti” il presidente del Consiglio, accusandolo di incassare la fiducia dello stesso ex premier e di Casini. Poi, l’ha soprannominato “l’uomo che sussurrava alla Merkel” (rievocando un vecchio fuorionda tra il presidente del Consiglio ...

Senato - lapsus della presidente Casellati : Salvini diventa Casini. La reazione dei leghisti : Applausi e risate dei Senatori in Aula quando il presidente Elisabetta Casellati ha invitato il Senatore Matteo Salvini a chiudere il suo intervento, perché era finito il tempo a disposizione (20 minuti), chiamandolo “Senatore Casini”. Lo stesso Salvini ha reagito sorridendo e dicendo: “No Casini, proprio no”. L'articolo Senato, lapsus della presidente Casellati: Salvini diventa Casini. La reazione dei leghisti proviene ...

Governo - l’intervento integrale di Salvini : “Non la invidio presidente Conte-Monti. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini e Renzi” : “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno deve eleggere un compitino a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Renzi, Monti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama. “Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Lo diceva il 7 agosto una persona che oggi voterà la ...

Matteo Salvini interviene al Senato : "Presidente 'Conte-Monti' - lo stile non si misura dalla pochette" : “Presidente Conte io non la invidio, quella è una poltrona figlia di slealtà, non riuscirei a occuparla nemmeno per un quarto d’ora, resto senza poltrona ma con la mia dignità e l’affetto degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando in aula al Senato. “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno ...

Crisi di governo : oggi 28 agosto incontro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...

ROSITA CELENTANO 'SONO COME IL PRESIDENTE CONTE!'/ Endorsement e frecciate a Salvini : ROSITA CELENTANO. Su Instagram elogi a Giuseppe Conte e frecciate a Salvini. Il lungo messaggio sulla crisi di Governo della figlia del 'Molleggiato'

Governo : Salvini - ‘dubbio su inciucio mi è venuto da voto presidente commissione Ue’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Il dubbio che stessero preparando un inciucio con Renzi mi era venuto quando in Europa Pd e M5s avevano votato insieme la stessa presidente”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘dubbio su inciucio mi è venuto da voto presidente commissione Ue’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

"Salvini ha la stessa mentalità del presidente Trump" - dice Richard Gere : “Sentite, è una sfida. Può essere risolta se ci si siede al tavolo e si discute con raziocinio e generosità. Non è un problema soltanto dell'Italia, ma della Spagna, della Grecia, di tutta Europa. L'Occidente ha grandi responsabilità, che affondano anche nel passato, su questa tragedia. Avete sentito il Papa? Non sono numeri ma hanno volti, nomi, storie. Io le ho ascoltate”. Richard Gere si trovava in vacanza in Toscana quando ha ...

DIETRO LE QUINTE/ Il no - a Salvini - degli Usa prepara il governo del Presidente : Crisi di governo. Il partito americano in Italia ha mollato Salvini dopo che il vicepremier non ha saputo rassicurare gli Usa su alcune scelte strategiche

Senato - Casellati chiama più volte Salvini "Presidente" : Curioso errore della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi durante e dopo l'intervento in aula del Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è rivolto a lui più volte con l'appellativo di "presidente" ed ha reiterato l'errore anche quando dai banchi del Partito Democratico le è stato fatto notare che ad oggi Matteo Salvini non è presidente di nulla.Matteo Salvini è tante cose: Ministro dell'interno, Segretario federale ...

Senato - Casellati si rivolge a Salvini e lo chiama più volte “presidente” - ma nessuno sa perché : Durante la discussione in Senato sul calendario della crisi di governo, la presidente dell’Aula Maria Elisabetta Casellati si rivolge a Matteo Salvini chiamandolo più volte “presidente”. Eppure il leader leghista, seppur ricopra molte cariche, non è presidente di nulla: al momento è vicepresidente del Consiglio, ministro dell’Interno e segretario della Lega. Casellati chiama “presidente” anche Marcucci, che ...

Salvini : «Non c'è un'altra maggioranza - mi affido alla saggezza del Presidente della Repubblica» : Matteo Salvini è tornato a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, e al termine dell'assemblea con i parlamentari leghisti in un hotel romano ha affermato: «Mi...

