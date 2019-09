Lascia internet acceso per 4 ore durante un viaggio all' estero | bolletta record da 16mila

Donna sposata da anni e madre di 20 figli - iniziata a chattare su internet - conosce un giovane soldato s’innamora e Lascia tutto per andare a vivere con il suo amante : Una Donna sembrava felicemente sposata con un marito che non le aveva fatto mancare mai niente. Moglie di ben 20 figli, il più piccolo di 7 anni il più grande di 25 anni. Come raccontato da The Sun la Donna, che si chiama Nicola Pridham, ha iniziato sempre più a frequentare chat d’incontri subito dopo che una delle sue figlie aveva avuto in regalo un computer. La Donna, in una chat, ha conosciuto un giovane e bellissimo soldato dai ...

Giovane coppia Lascia morire di fame la figlia di tre mesi per allevarne una virtuale su internet : Una storia assurda quella che si è verificata in Corea del Sud. A Suwon un quartiere di Seul. Una Giovane coppia di sposini lui 41 anni, lei 25 anni, ha deciso di far morire lentamente di fame la figlia di soli 3 mesi. Il motivo di tale decisione è assurdo. La coppia voleva allevare una figlia virtuale su internet. Entrambi avevano perso il lavoro e passavano tutto la loro giornata in un internet caffè. La piccola era nata ...