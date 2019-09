Greta&Angela per uscire dalla crisi

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) La recessione dà la sveglia alla Germania e la porta a compiere il gesto nobile che oggi appare in sintonia col mondo o quasi. In una giornata di manifestazioni in tutto il mondo per il clima, mentre migliaia di giovani si radunano alla Porta di Brandeburgo a Berlino e altre migliaia in giro per il mondo, Angela Merkel annuncia la sua novità: un piano per il clima da almeno 100 miliardi di euro di investimenti entro il 2030. E’ un regalo (dovuto) per i ragazzi in piazza. Ma c’è tanto altro.E’ un progetto nel solco del ‘green deal’, la priorità della nuova presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, ex ministro di Merkel. E’ una mossa di recupero per la Cancelliera, che nel corso dell’ultimo anno ha ‘sofferto’ le numerosissime manifestazioni a sostegno di politiche contro i ...

