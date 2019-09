F1 | GP Singapore 2019 | semplice multa alla Mercedes di Hamilton per la benzina

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nessuna novità sul fronte GP di, quindicesimo round del Mondiale di F1. Al termine del prove libere 1 ladi Lewisè finita sotto investigazione per un valore anomalo relativotemperatura dellariscontrata sulla W10 del britannico. Il carburante aveva un valore non conforme alle norme (nel caso specifico l’articolo 6.5.2). Come era già avvenuto nel GP d’Austria, nel caso dell’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, la FIA ha deciso di sanzionare il team di Brackley con unadi 5000 euro, in quanto la scuderia era consapevole che il valore fosse più basso di quello consentito. Una pena di poco conto per la squadra di Toto Wolff che non ha avuto problemi a riconoscere l’errore commesso. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: ...

