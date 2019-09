Audio di Far Away Places | il primo singolo della figlia di Chris Cornell i cui proventi

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Toniè ladi. Nelle ultime ore il giovane talento di soli 15 anni ha pubblicato il suo, Far, che suo padre produsse tre mesi prima di lasciare questo mondo. L'ex frontman dei Soundgarden, deglislave e dei Temple Of The Dog è morto il 18 maggio 2017 mentre si trovava in una stanza d'albergo di Detroit. Toniscrisse il brano tre anni fa, quando era appena dodicenne e lo registrò insieme al padrenella casa-studio di Miami, nel 2017. Il brano era destinato al cortometraggio Far, appunto, diretto dall'amica di famiglia Tatiana Shanks che lo presentò nel 2018 in vari festival cinematografici americani. A proposito dell'affinità col padre, la stessa Toni scrisse una lettera nel giornoFesta del Papà nella quale riportava queste parole: "Il nostro legame speciale sono sempre ...

OptiMagazine : Audio di Far Away Places, il primo singolo della figlia di @chriscornell i cui proventi andranno in beneficenza… - roc3roc : RT @Radio3scienza: Perché dovrebbe far bene alla salute del nostro pianeta e agli ambienti in cui viviamo piantare 60 milioni di alberi sul… - claudialgi66 : RT @ilsecoloxix: L’operatore ha gestito il parto in collegamento telefonico con i genitori: ecco l'audio #Genova #Cronaca -