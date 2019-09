Too good to go | boom dell' app che salva il cibo invenduto di ristoranti e negozi

Arriva a Roma l’app Too good To Go : da Eataly ai box del Mercato Testaccio - la Capitale combatte gli sprechi alimentari : Raggiunti oltre 230.000 utenti in soli cinque mesi dal lancio in Italia, Too Good To Go, l’app che combatte lo spreco alimentare, Arriva anche a Roma. Nata nel 2015 in Danimarca, Too Good To Go è presente in 13 Paesi d’Europa con oltre 14 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play. In Italia è stata accolta con grande entusiasmo, conquistando le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Verona e ...