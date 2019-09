L’ennesimo cambio di casacca | Lorenzin va nel Pd Zingaretti ringrazia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) Beatrice, eletta deputata con Civica Popolare, annuncia di entrare nel Pd. In un colloquio con Repubblica spiega i motivi della sua decisione. "Rafforzare i democratici allargando il campo dei moderati - dice - è l'unico modo possibile per fermare Salvini". L'ex ministro della salute, riferisce di aver avuto "contatti diretti" anche con Matteo Renzi, ma "alla fine, dopo aver riflettuto a lungo, ho fatto la scelta a mio parere piu' giusta rispetto al percorso che ho fatto in questi anni". Il segretario del Pd, Nicolaaccogliecon un "benventa" e la. "Sono molto contento dell'iscrizione al Pd di Beatriceche proviene e rappresenta culture politiche moderate e riformiste. Benvenuta e grazie. Una scelta - dice in una nota - che fa del Pd un partito sempre più forte, plurale, aperto e inclusivo".

