Avellino | dopo il rogo i cittadini ringraziano i vigili del fuoco

(Di giovedì 19 settembre 2019) Giovanni Vasso Spunta un manifesto di gratitudine verso i caschi rossi. La risposta del Corpo Nazionale su Twitter: "Ci riempite d'orgoglio"la grande paura per ildi venerdì scorso, arriva la riconoscenza deidiaidel. In città spuntano manifesti di ringraziamento ai caschi rossi per l’impegno dimostrato durante l’emergenza dell’incendio alla fabbrica di componenti di batterie per auto. E i pompieri: “Ci riempite d’orgoglio”. Un murale, firmato dai “d’Irpinia” ha reso omaggio nelle scorse ore all’impegno deidel. Sul manifesto c’è l’immagine di un pompiere che brandisce l’idrante e affronta un muro di fiamme. Una scritta recita: “Sempre, ovunque, comunque.deleroi di tutti. Grazie!”. Un gesto che non è passato inosservato e che, oltre che a mettere d’accordo tutta una città e un ...

emergenzavvf : #Avellino ringrazia i #vigilidelfuoco. Dopo tanto lavoro per l’incendio del #13settembre nell'azienda di componenti… - carlosibilia : Oggi il tavolo del Centro coordinamento sicurezza ad #Avellino. La priorità è capire le ricadute della diossina dop… - Massimo05236674 : RT @emergenzavvf: #Avellino ringrazia i #vigilidelfuoco. Dopo tanto lavoro per l’incendio del #13settembre nell'azienda di componenti per b… -