Amici | scherzo a Giordana Angi che duetta con Ferrara | la fidanzata di lui è gelosissima

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Serena Granatospalleggia l'allenatore di calcio Ciro, durante un (finto) attacco di gelosia della (finta)gelosa: il video esilarante è virale Il prossimo sabato 21 settembre partirà, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto targato Mediaset, la versione "vip" didi Maria De Filippi. I fedeli telespettatori di Canale 5 si dicono già in trepidante attesa per l'inizio del nuovo talent-show, che avrà un cast d'eccezione. E sul profilo Instagram di, è stato condiviso un video contenente le esclusive immagini di unoinferto alla cantante classificatasi seconda alla diciottesima edizione classica di. Nel video delloin questione, che precede l'esibizione che dovranno affrontare, in un duetto canoro, la caposquadra dei Bianchi (, ndr) e il concorrente Cirodifende il suo ...

Antonio_Decaro : Sono anni che desidero andare in Fiera in jeans, e farmi un giro degli stand con gli amici come facevo da piccolo.… - Gegenpressing11 : RT @Ermete03161965: Anche la squadra di Passione?? si interessa all’argomento di polemiche che ha interessato @FrancescoCurro2 e @LMagnatos… - Ermete03161965 : Anche la squadra di Passione?? si interessa all’argomento di polemiche che ha interessato @FrancescoCurro2 e… -