Zia Lydia da The Handmaid’s Tale a The Testaments | la redenzione della “serva di Gilead”

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L'episodio di The Handmaid's3 dedicato al passato di ziaè stato uno dei più attesi e chiacchieratistagione. Fin dall'inizio la sua vita è stata fonte di grande curiosità e interesse non soltanto per i fan, ma anche per Margaret Atwood ed Ann Dowd, interpretestessaClements. Non stupisce, quindi, che il seguito letterario pubblicato il 10 settembre continui a esplorare il piccolo universoserva di Gilead, in alcuni casi confermando e in altri smentendo le ipotesi sulle motivazioni dei suoi comportamenti. Ed è proprio Ann Dowd a svelare alcuni interessanti dettagli sul passato e il futuro diin un'illuminante intervista a The Hollywood Reporter. Attenzione, spoiler! In The– edito in Italia come I Testamenti – ziaassume il ruolo di principale arteficecaduta di Gilead. Si svela quindi come nel corso degli anni la ...

gipipopi : RT @sevenblog_it: Lo sapete chi sono le zie? E zia Lydia la conoscete? Chiara Menardo si intrufola nei pensieri di chi si deve occupare del… - gabbro94 : Con tutto il rispetto ma la puntata in cui spiegano perché Zia Lydia è diventate Zia Lydia di una banalità che manc… - Bruttabertuccia : RT @InsaneAsilum: @MenorraPiccicud Esiste più di un genere di libertà, diceva Zia Lydia. La libertà di e la libertà da. Nei tempi dell'anar… -