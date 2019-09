Usa | muore a dieci anni per una meningite provocata da un' ameba ' mangia cervello'

Pubblica storia su Instagram durante escursione : “nel caso andasse tutto male - chiedo scUsa a tutti” - poi cade e muore [VIDEO] : Si chiamava Gabriele Puccia, aveva appena 27 anni ed era un fisioterapista di Pegognaga: è stato ritrovato esanime, ormai morto da ore, alle 03:00 della notte di Sabato 31 Agosto. E’ preciptiato in un dirupo per circa dieci metri mentre era in escursione in Valsorda, in provincia di Verona. Poco prima aveva Pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che adesso sembra davvero agghiacciante: Gabriele Puccia, la storia su Instagram poco ...

Incidente LampedUsa - travolta da un’auto pirata in vacanza col marito : Fulvia muore a 48 anni : Una donna di 48 anni, Fulvia Morando, di Pinerolo, è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata e finita contro un palo a Lampedusa. La vittima era arrivata sull'isola solo due ore prima della tragedia in compagnia del marito, con cui avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di vacanza.Continua a leggere

Pesaro - muore a 17 anni a caUsa di un aneurisma : era una promessa del calcio : Una terribile notizia giunge da Pesaro, dove un ragazzo di soli 17 anni è purtroppo deceduto dopo essersi sentito male. Ricoverato d'urgenza in ospedale. Il ragazzo sarebbe deceduto a causa di un aneurisma cerebrale. Il personale sanitario ha tentato di fare il possibile per salvargli la vita, me le sue condizioni di salute si sono purtroppo man mano aggravate, fino a quando non è sopraggiunto il decesso. Il 17enne era una giovane promessa dello ...

Usa - incidente : muore la pilota Combs : 2.45 La pilota automobilistica Jessi Combs, 39 anni, considerata 'la donna più veloce del mondo su quattro ruote' dopo aver stabilito un record di 640 km/h nel 2013,è morta in un incidente mentre tentava di migliorare il record. Si è schiantata nel deserto di Alvord, nell'Oregon mentre stava provando la North American Eagle, una vettura-jet di 17 metri dotata di un motore a reazione da 45.500 cavalli. "Le cause dell'incidente, avvenuto sul ...

Muore a caUsa di una malattia legata all’uso della sigaretta elettronica : “primo caso al mondo” : “La prima vittima della sigaretta elettronica”: così le autorità sanitarie statunitensi hanno definito la morte di un uomo a causa di una malattia respiratoria legata all’uso dello svapo. Il fatto è avvenuto nello stato dell’Illinois: lo ha reso noto il dipartimento di Sanità pubblica dello Stato, secondo quanto riporta Sky News. L’identità di questa persona, che aveva tra 17 e 38 anni, e la data del decesso non sono ...

Mykonos - 21enne napoletano muore dopo un’incidente sulla moto d’acqua : attesa autopsia per capire la caUsa del decesso : Un giro in moto d’acqua finito in tragedia per un 21enne italiano in vacanza a Mykonos. Antonio Borrelli, di Napoli, è morto sabato 17 agosto, cadendo in mare mentre si trovava con un’amica su una moto d’acqua nei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell’isola greca. dopo che è caduto in mare sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Lo riferisce la Cnn Grecia e lo confermano i ...

ValsUsa - muore soffocata da un boccone sotto gli occhi dei genitori : A Condove. Padre e madre hanno cercato di salvarla ma senza esito. Inutile la corsa al Regina Margherita

15enne si accascia e muore su un campo di calcetto : una malformazione alla coronaria potrebbe essere la caUsa : Ieri sera, un 15enne di Milano, in vacanza a Francavilla al Mare, è morto su un campo di calcetto, dopo essersi accasciato al suolo. Dal riscontro diagnostico eseguito oggi al policlinico di Chieti su Lorenzo Verna, questo il suo nome, il giovane avrebbe evidenziato una malformazione alla coronaria, difficile da evidenziare con esami di tipo strumentale. Bisognerà, comunque, attendere l’esito degli esami istologici per stabilire se la ...

RagUsa - 59enne muore dopo l’annegamento in mare : l’ambulanza non riesce a raggiungerlo per colpa di un’auto in sosta vietata : Un uomo annega in mare, arriva l’ambulanza, ma i soccorsi vengono rallentati dalla presenza di un’auto in sosta vietata. Cesare Lazzari, 59 anni, dirigente scolastico di Lucca, è morto nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Sampieri, frazione di Scicli, nel Ragusano, con gli operatori del 118 bloccati da un’auto che ostruiva l’accesso ad una strada che costeggia la pineta e ...

Mamma abUsa del figlio nel giorno del primo suo compleanno : il piccolo muore con 89 ferite : Hoss Wayne Benham, di Cullman, in Alabama, è morto nel giorno del suo primo compleanno torturato e abusato dalla Mamma e dal suo compagno. Sul suo corpo sono state trovate 89 ferite, di cui molte sul collo, la testa e i genitali, a conferma della violenza subita. La coppia si è difesa affermando che il piccolo era annegato nella vasca da bagno: "È davvero incredibile quello che è successo a questo bambino". I fatti risalgono a circa 5 anni fa: ...

Incidente sulla RagUsa - Marina di RagUsa : muore Carmela Maggiore : E' Carmela Maggiore, Ragusana di 66 anni, la donna morta nell'Incidente stradale sulla Ragusa- Marina di Ragusa.