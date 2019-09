Pamela Prati ce l’ha fatta La notizia è appena stata battuta | tornerà in tv!

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ma non c’era il daspo in tv per? Evidentemente no. Così Mark Caltagirone torna prepotentemente protagonista della scena televisiva. Dopo Rai e Mediaset, anche La7 ha deciso di occuparsi del caso del finto matrimonio tra l’imprenditore inesistente e la showgirl. Fonti vicine a Fanpage.it confermano lapubblicata da Dagospia secondo la quale la showgirl sarda parteciperà alla prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena di Massimo Giletti, in onda domenica 22 settembre.sarà intervidal giornalista, conduttore ed ex volto Rai che per la prima volta si approccia al caso che ha tenuto banco in tv e sui giornali fino a qualche mese fa. In diretta, laracconterà la sua versione dei fatti sul finto matrimonio con l’inesistente imprenditore e il rapporto con le ex agentiPerricciolo ed Eliana Michelazzo. Dopo l’intervista ...

