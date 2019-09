Lampedusa | arrivati oltre 120 migranti nel porto dell'isola

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 18 settembre 2019)120sonooggi (mercoledì 18 settembre) acon due imbarcazioni diverse. La prima, approdata nell’intorno alle 8, era un piccolo barchino con 13 persone a bordo. La seconda invece trasportava 108ed è entrata nelintorno alle 14. Era già stata avvistata in mattinata non lontana dalla costa. Sull'è scattato il sistema di accoglienza, con le persone che sono state portate nell’hotspot. Ottanta trasferiti aEmpedocle Proprio oggi 80hanno lasciato la struttura per essere imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata aEmpedocle (Agrigento). Stamattina, prima'approdo dei 108, al centro d'accoglienza c'erano circa 180 persone. Quello di oggi è il terzo massiccio trasferimento che viene realizzato per alleggerire le presenze nell'hotspot.

